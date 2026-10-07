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Herencia de Paquita la del Barrio: ¿A Quién Pasa Tras la Muerte de su Hija Martha Elena?

Martha Elena fue sobrina y, al mismo tiempo, hija adoptiva de la cantante mexicana

Paquita la del Barrio ¿Quién Se Queda con la Herencia tras Muerte de su Hija Martha Elena?La cantante Paquita la del Barrio durante una presentación en 2013. Foto: AP
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