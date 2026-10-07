Herencia de Paquita la del Barrio: ¿A Quién Pasa Tras la Muerte de su Hija Martha Elena?

Luego de la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, al cumplirse un año de la partida de la intérprete de "Rata de dos patas", la duda que surge es: ¿quién se queda con la herencia?.

Martha Elena, de 47 años, fue sobrina y, al mismo tiempo, hija adoptiva de Paquita la del Barrio.

En su etapa adulta fue madre de tres hijos y vivía en Xalapa, Veracruz, con un perfil discreto y fuera de la industria musical; se le recuerda por acompañar a su madre en las últimas giras.

Se le incluyó entre los herederos tras el fallecimiento de Paquita, y según un aviso de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, se le asignó como legataria del testamento de la intérprete que murió a los 77 años el 17 de febrero de 2025.

Esto significa que el papel de la hija de Paquita la del Barrio fue ejecutar el testamento, administrar los bienes de la sucesión y rendir cuentas ante las partes involucradas.

Según entrevistas que concedió, se sabe que Iván Miguel Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros fueron señalados como herederos de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, quien decidió repartir sus bienes de forma individual y que no fueran de forma idéntica.

Se desconoce si los tres hijos de Martha Elena Martínez: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen son ahora los beneficiarios del testamento de Paquita la del Barrio y de varios terrenos en Tula, Hidalgo, que poseía su abuela.

En la sucesión de Paquita quedan asuntos por resolver entre los herederos, como definir el futuro de Casa Paquita, el restaurante bar ubicado en la colonia Guerrero de la CDMX.

En ese sitio se hizo famosa Paquita al mostrar un carácter fuerte al cantar sus verdades a los hombres con sentidas canciones de despecho como "Tres veces te engañé" y "Cheque en blanco".

HVI