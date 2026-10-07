Fallece Martha Elena Martínez Viveros, Hija de la Cantante Paquita la del Barrio

El Ayuntamiento de Alto Lucero lamentó el fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, en un mensaje difundido en la página de Facebook del Gobierno Municipal.

En la publicación, el Ayuntamiento expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Martínez Viveros, a quien identificó como hija de la reconocida intérprete.

El mensaje se acompañó de una imagen de duelo con un listón negro, en la que el gobierno municipal, que preside el alcalde de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, expresa su pesar por el deceso.

El Ayuntamiento se solidarizó con la familia en estos momentos y le deseó fortaleza y pronta resignación ante lo que calificó como una irreparable pérdida.

Con información de N+.