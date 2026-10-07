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Fallece Martha Elena Martínez Viveros, Hija de la Cantante Paquita la del Barrio

El mensaje de condolencias del Gobierno Municipal no precisa causa ni fecha del deceso

Fallece Martha Elena Martínez Viveros, Hija de la Cantante Paquita la del BarrioLa hija de Paquita, Martha Elena durante el homenaje a la intérprete Paquita la del Barrio en Casa Paquita que se encuentra en la colonia Guerrero. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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