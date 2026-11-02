Sociedad

Niño Celebra su Cumpleaños con Camión Recolector de Basura en Guadalupe, Nuevo León

Para hacer realidad su deseo, personal municipal y empleados de la empresa Red Ambiental se organizaron para sorprenderlo con una visita especial

Menor festeja cumpleaños con red ambientalMenor festeja cumpleaños con red ambiental. Foto: Alonso Terán

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Un niño de 2 años celebra su cumpleaños con un camión recolector en Guadalupe, NL. Los trabajadores de limpia lo sorprenden con un pastel y una playera, convirtiéndose en sus héroes.

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