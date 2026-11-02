Niño Celebra su Cumpleaños con Camión Recolector de Basura en Guadalupe, Nuevo León

Alonso, un pequeño de dos años, tuvo una celebración fuera de lo común en la colonia Guerra, en Guadalupe, Nuevo León, al compartir su cumpleaños con trabajadores de limpia, a quienes admira por su labor diaria en la ciudad.

Para hacer realidad su deseo, personal municipal y empleados de la empresa Red Ambiental se organizaron para sorprenderlo con una visita especial a bordo de un camión recolector de basura, adornado con globos para la ocasión.

La llegada del vehículo llamó la atención de los vecinos, quienes se sumaron al festejo y acompañaron al menor durante uno de los momentos más especiales de su día. Lejos de las actividades habituales de su jornada laboral, los trabajadores hicieron una pausa para convivir con Alonso y celebrar junto a él esta fecha.

Como parte de la sorpresa, los recolectores le entregaron un pastel para celebrar sus dos años de vida, además de una playera hecha a su medida, con la que lo reconocieron simbólicamente como integrante del equipo.

El gesto provocó sonrisas entre el pequeño, sus familiares y los habitantes de la colonia, quienes presenciaron la convivencia y agradecieron el detalle de los trabajadores.

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La celebración destacó la admiración que Alonso siente por quienes recorren las calles para mantener limpia la ciudad, una labor que para muchos pasa desapercibida, pero que para el niño representa a sus verdaderos héroes.

Tras compartir el festejo, los empleados continuaron con sus actividades habituales de recolección, mientras la familia del pequeño se quedó con el recuerdo de una celebración diferente, organizada por quienes se convirtieron en sus invitados especiales.

La historia también mostró cómo un gesto de cercanía puede transformar una jornada cotidiana en una experiencia significativa para una familia y toda una comunidad.