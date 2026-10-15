Avanza en el Senado la Reforma para Garantizar el Derecho a la Desconexión Digital

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó tres dictámenes para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), con medidas relacionadas con la desconexión digital, la transparencia salarial y los permisos laborales para participar en ejercicios democráticos. Las propuestas recibieron ocho votos a favor cada una y buscan fortalecer los derechos de las personas trabajadoras en México.

El proyecto de reforma en materia de desconexión digital establece que es un derecho de las y los trabajadores abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con su centro de trabajo una vez concluida su jornada laboral, así como durante horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

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El dictamen corresponde a una minuta enviada por la Cámara de Diputados para modificar los artículos 3o. Ter y 132 de la LFT.

Entre los cambios incorporados por la comisión, presidida por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, se contempla que, en los esquemas de horarios flexibles, el derecho también se aplique durante las pausas acordadas entre trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo y sus empleadores, siempre que estén establecidas en el contrato colectivo o en el reglamento interior de trabajo.

El proyecto también plantea que el decreto entre en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que a partir de su publicación, la STPS tendrá otros 180 días para publicar las reglas y disposiciones.

En materia de transparencia salarial, la comisión aprobó una reforma para que las ofertas y convocatorias de trabajo, difundidas por medios internos o externos, incluyan el rango salarial de las vacantes. Además, las personas trabajadoras podrán solicitar los criterios utilizados para el cálculo de su salario.

Los legisladores señalaron que expresiones como “sueldo competitivo” o “salario en base a aptitudes”, sin información concreta, pueden contribuir a mantener desigualdades entre personas que desempeñan el mismo puesto o realizan actividades de igual valor.

Permisos para participar en ejercicios democráticos

El tercer dictamen propone reformar los artículos 132 y 204 de la LFT para garantizar el tiempo necesario para votar en elecciones extraordinarias, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

La senadora Simey Olvera Bautista, quien promovió la iniciativa, sostuvo que estos cambios permitirían fortalecer la participación ciudadana y brindar herramientas legales para ejercer los derechos democráticos.

TLS