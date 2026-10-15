Política

Avanza en el Senado la Reforma para Garantizar el Derecho a la Desconexión Digital

El derecho también será aplicable durante las pausas convenidas entre el trabajador, bajo la modalidad de teletrabajo, y el empleador

Un mujer realiza home office, mientras que su hijo juegaUn mujer realiza home office, mientras que su hijo juega. Foto: Cuartoscuro

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