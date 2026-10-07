Política

Diputados Aprueban la Nueva Ley Catastral y la Envían al Senado

Instrumenta los planes nacionales Catastral y Registral, además de una clave y una cédula únicas

Diputados Aprueban la Nueva Ley Catastral y la Envían al SenadoPleno de la Cámara baja, que aprobó la nueva Ley Catastral en la madrugada de este miércoles. Foto: Comunicación Social, Cámara de Diputados

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