Diputados Aprueban la Nueva Ley Catastral y la Envían al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que crea una clave y una cédula únicas para identificar cada predio y unificar la información de los catastros y registros públicos de la propiedad. El dictamen, que parte de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pasó al Senado.

Se aprobó a las 3:25 horas, tras 12 horas y media de sesión, con 324 votos a favor y 107 en contra en lo general.

La Clave Única Catastral será el identificador que se asigne a cada predio. La Cédula Única Catastral y Registral será el documento, físico o electrónico, con la información general del inmueble, y servirá para vincular sus datos catastrales y registrales.

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La oposición consideró que la ley es centralista, resta facultades a los municipios y aumentará el costo del predial.

El diputado Arturo Yañez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la calificó de "predialazo" y afirmó que el dictamen contempla ampliar la base gravable del impuesto:

"Esta ley es el predialazo de Morena; las familias mexicanas terminarán pagando más por su predial de su casa. Escúchenlo bien, familias mexicanas, porque este dictamen habla de ampliar la base gravable del predial, y ahí está el detalle".

La diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, lo rechazó y sostuvo que la iniciativa no traslada al ámbito federal el cobro del impuesto:

"Dicen que va a haber predialazo, mentira, nunca se establece en la iniciativa atraer la facultad del municipio para cobrar el predial".

Segura Trejo añadió que el predial lo cobra el Ayuntamiento, conforme a la normatividad que establece el artículo 115 constitucional.

El diputado Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT), coincidió en que no se trata de una ley para cobrar el predial, facultad que corresponde a cada municipio y a cada estado. Defendió que el propósito es contar con información confiable sobre los patrimonios inmobiliarios y sobre las instituciones que dan certeza jurídica a la propiedad.

En lo particular, el dictamen se aprobó con cambios, con 299 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención. El cambio fue una reserva de Segura Trejo que agrega un párrafo al artículo 5 para establecer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y las autoridades catastrales y registrales podrán coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dentro de sus competencias.

La legisladora explicó que el Inegi aporta información objetiva sobre las condiciones en que operan los catastros municipales y las capacidades de cada territorio, y que la cédula única ayudará a reducir duplicidades y a dar trazabilidad a los actos jurídicos y administrativos relacionados con los inmuebles.

Las propuestas de modificación de diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano fueron retiradas o no se admitieron a discusión, por lo que se desecharon.

La ley también establece el Plan Nacional Catastral, el Plan Nacional Registral y dos plataformas tecnológicas: la Plataforma Nacional Catastral, para gestionar trámites catastrales de forma homologada y conectar la información predial de estados y municipios, y la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad, para los trámites registrales. La integración de la clave única quedará definida en lineamientos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Con información de Héctor Guerrero.

CT