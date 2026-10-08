Política

Sheinbaum Espera Explicación de Interpol por Retiro de Ficha Roja a Gómez Mont y Álvarez Puga

La Presidenta pidió al gabinete de seguridad y a Hacienda detallar las irregularidades atribuidas a ambos

Sheinbaum Espera Explicación de Interpol por Retiro de Ficha Roja a Gómez Mont y Álvarez PugaSheinbaum Espera Explicación de Interpol por Retiro de Ficha Roja a Gómez Mont y Álvarez Puga. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum busca respuestas sobre el retiro de la ficha roja de Interpol a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga.

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