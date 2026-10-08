Sheinbaum Espera Explicación de Interpol por Retiro de Ficha Roja a Gómez Mont y Álvarez Puga

El Gobierno de México aún espera conocer las razones por las que Interpol retiró la ficha roja de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes mantienen órdenes de aprehensión vigentes en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que solicitó a su gabinete y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentar información sobre las irregularidades que se atribuyen a ambos y explicar por qué existe una orden de aprehensión en su contra.

Sheinbaum también hizo referencia a las investigaciones relacionadas con un presunto esquema de operaciones con facturas falsas. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Mont y Álvarez Puga son señalados por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El retiro de la ficha roja fue informado el pasado 30 de septiembre. Ese día, Sheinbaum adelantó que México solicitaría a Interpol conocer los motivos de la decisión y buscaría que la alerta internacional fuera reactivada.

Las órdenes de aprehensión contra ambos continúan vigentes en México, por lo que el retiro de la ficha roja no implica que hayan quedado sin efecto los procesos judiciales en el país.