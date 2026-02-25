Incendio Consume Negocio de Botanas en Puebla; Reportan Pérdida Total de 30 Metros Cúbicos

La mañana de este 25 de febrero se registró un fuerte incendio al interior de un negocio dedicado a elaborar botanas en la colonia Arboledas de Loma Bella de la ciudad de Puebla.

Una superficie de 8 x 23 Metros se combustionó, mismo en donde se encontraban almacenadas 51 garrafas de aceite comestible, harinas y diversos utensilios de trabajo, los cuales fueron perdida total.

Debido al reporte del siniestro, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil Estatal de Puebla arribaron al sitio ubicado en la Privada 6 A Sur, 628, 107 A Oriente, para sofocar las llamas y realizar acciones de mitigación de riesgos.

Daños estructurales y perdida de materia prima deja incendio en la colonia Arboledas de Loma Bella

Derivado del incendio, el área posterior del inmueble presentó afectaciones estructurales; Además, se retiraron de manera preventiva al rededor ocho tanques de cilindros de gas L.P. de 30 kg. para evitar riesgos mayores.

Se habla de una perdida total de 30 metros cúbicos de materia prima para la elaboración de estas frituras, además se analiza si los tanques de gas no presentan daños que los dejen inservibles.

Testigos del siniestro dijeron a la autoridad que desconocían lo que lo ocasionó, ya que en el mismo terreno se encuentra su domicilio y estaban descansando cuando comenzó a salir humo.

Afortunadamente no se reportaron lesionados y el siniestro fue liquidado con apoyo de las autoridades y vecinos. lamentablemente las pérdidas para los propietarios son considerables.

Noticia relacionada: Explosión de Tanque de Gas durante Feria Patronal en Puebla Provoca Fuerte Incendio

Incendio en el Cerro Zapotecas consume más de 30 hectáreas

Más de 30 hectáreas de terreno con vegetación secundaria arbustiva, fueron afectadas por dos incendios de pastizales que se registraron este martes en el Cerro Zapotecas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

Se Incendia el Cerro Zapotecas en San Pedro Cholula; Esto se Sabe

Vecinos de los fraccionamientos aledaños a las laderas reportaron las deflagraciones, por lo que grupos de primera respuesta acudieron al lugar para controlar y extinguir las llamas mediante el uso de agua a presión y herramientas propias para el combate de incendios forestales.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel y Ehécatl Mello

MCS