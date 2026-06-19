Autobús de Personal se Impactó contra Poste en Carretera Puebla-Tehuacán

La tarde de este viernes 19 de junio de 2026 se registró un fuerte accidente vial sobre la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio poblano de Tepeaca. Un autobús de personal chocó contra un poste afectando la circulación.

Al lugar del siniestro acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención médica al conductor de la unidad, además de atender un derrame de líquidos emanados del vehículo pesado.

Choca autobús de personal contra poste en la carretera Puebla-Tehuacán

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este viernes 19 de junio de 2026 cuando se registró el choque de un autobús de personal contra un poste sobre la carretera Puebla-Tehuacán.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal realizaron la mitigación de riesgos, mientras que personal de la Guardia Nacional de Carreteras se encargaron de realizar el retiro de la unidad.

Paramédicos confirmaron que el conductor de la unidad resultó ileso, por lo que el accidente ocurrido a la altura del municipio de Tepeaca dejó solamente daños materiales.

🚨 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió accidente vehicular en la carretera federal Puebla–Tehuacán, en el municipio de Tepeaca.#PorAmorAPuebla2026 pic.twitter.com/6IcZzlbXV5 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 19, 2026

Tráiler tira rollos de alambrón sobre Periférico Ecológico de Puebla

Este mismo viernes el conductor de un tráiler tiró parte de la carga cuando circulaba sobre Periférico Ecológico a la altura del fraccionamiento Bosques de Chapultepec, con sentido a Amozoc.

Varios rollos de alambrón quedaron regados sobre la vialidad, lo que ocasionó que otra camioneta chocara contra el muro de contención al tratar de evitarlos.

Personal de Proximidad de Caminos acudieron a atender el reporte y cerraron. Dos de los tres carriles para evitar otro incidente. Fue necesario utilizar entre cuatro y cinco grúas para poder levantar los carretes que pesan más de una tonelada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sale Conductor Proyectado por la Ventanilla de su Coche tras Chocar contra un Poste en Puebla

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque el retiro de las unidades ocasionó caos vial.

Con información de N+

GMAZ