Autobús de Personal se Impactó contra Poste en Carretera Puebla-Tehuacán

Al lugar del accidente, a la altura del municipio de Tepeaca, llegaron cuerpos de emergencias a atender el derrame de líquidos ocurrido.

Accidente Choque Autobús Personal Settepi Poste Carretera Puebla Tehuacán TepeacaFoto: X @PCGobPue

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Accidente vial en la carretera Puebla-Tehuacán: autobús de personal choca en Tepeaca. Emergencias y Guardia Nacional en acción. Conoce los detalles del incidente.

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