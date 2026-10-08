Aprehenden a Sujeto por Presunto Secuestro y Homicidio de Hombre en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cumplió por reclusión una orden de reaprehensión contra Juan Mauro N., de 47 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el 31 de mayo de 2012 la esposa de la víctima recibió una llamada desde el teléfono de su esposo, en la que se le exigía reunir un millón de pesos debido a que se encontraba secuestrado. Posteriormente, la comunicación se interrumpió y la víctima fue privada de la vida.

Las investigaciones establecieron que, en noviembre de 2014, Juan Mauro ‘N’ fue detenido en flagrancia dentro de otra indagatoria y, durante su declaración ministerial, refirió haber participado en el secuestro mediante la realización de llamadas para exigir el pago correspondiente.

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Con base en los elementos reunidos, el Juez Segundo de lo Penal de Tehuacán libró orden de aprehensión en su contra por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro.

El pasado 6 de octubre de 2026, la FGE Puebla cumplió el mandamiento judicial por reclusión en el CERESO de Tepexi de Rodríguez, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial requirente para la continuación del proceso penal correspondiente.

Con información de N+

GMAZ