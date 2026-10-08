Homicidios

Aprehenden a Sujeto por Presunto Secuestro y Homicidio de Hombre en Puebla

Juan Mauro 'N' ya se encontraba recluido en el Cereso de Tepexi de Rodríguez, por lo que autoridades cumplieron ahí con la orden de aprehensión

Aprehendido Juan Mauro N Secuestro Homicidio Hombre Cereso Tepexi de Rodríguez PueblaEl aprehendido ya se encontraba recluido en el Cereso de Tepexi de Rodríguez. Foto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Juan Mauro 'N', detenido en Puebla por secuestro y homicidio. La víctima fue asesinada tras una llamada de rescate. Entérate de cómo avanza el juicio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+