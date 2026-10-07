Homicidios

Le Prenden Fuego a Hombre Después de Asesinarlo en Monterrey

La víctima fue encontrada con huellas de violencia dentro de una casa en la colonia Bellavista

Investigan homicidio de hombre en MonterreyLas autoridades de Monterrey ya investigan el homicidio. Foto: N+

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