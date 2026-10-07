Le Prenden Fuego a Hombre Después de Asesinarlo en Monterrey

Un hombre fue asesinado dentro de una casa de la colonia Bellavista, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Él o los presuntos delincuentes le prendieron un fuego al cuerpo antes de escapar de la escena del crimen.

El hecho de violencia se registró en una casa de la calle Anastacio Bustamante, en su cruce con la calle Padre Roberto Infante, cerca a unas vías del ferrocarril, y a sólo unos pasos de la avenida Luis Mora.

Fue durante la mañana cuando alertaron a las autoridades sobre el incendio de una casa. Personal de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio tras recibir el reporte.

Después de sofocar las llamas, se percataron que había una persona al interior de la casa, que ya no contaba con signos vitales y tenía huellas de violencia. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar para comenzar las investigaciones.

Posteriormente arribaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para realizar las diligencias correspondientes en la escena del crimen se encuentra a menos de 100 m de la casa Indi, donde se reúnen personas en condición de calle muchos de ellos centroamericanos.

Una de las vecinas aseguró haber visto cómo salía al menos una persona corriendo, luego de que se iniciara el incendio. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, solo se dijo llevaba un pantalón de mezclilla y bota tipo militar color caqui. No se reportan personas detenidas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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