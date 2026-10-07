Sentencian a Dos Asesinos del Periodista y Exfuncionario Marco Aurelio en Puebla

Luego de una apelación, Jesús Armando 'N' y José Francisco 'N' fueron sentenciados a más de 46 años en prisión por el delito de homicidio calificado en agravio del periodista y exfuncionario Marco Aurelio Ramírez Hernández ocurrido en Tehuacán, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) acreditó la responsabilidad penal en el asesinato de la víctima quien falleció derivado a lesiones de bala.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2023, cuando el periodista y exfuncionario de 69 años salía en su vehículo de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas Agua Blanca en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo a las investigaciones recabadas se determinó que Jesús Armando 'N' disparó en diversas ocasiones contra la víctima, mientras José Francisco 'N' participó en la ejecución del hecho.

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Posteriormente ambos huyeron del sitio; Las autoridades ministeriales comenzaron con las investigaciones y días después del ataque, los implicados lograron ser capturados.

La familia de Marco Aurelio Ramírez Hernández dio a conocer que el fallo por ataque directo contra la libertad de expresión, y luego de 27 audiencias con los elementos probatorios recabados e incorporados durante el proceso penal, se determinó su culpabilidad.

La Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal dictó sentencia condenatoria e impuso a cada responsable 46 años y 5 meses de prisión, la reparación integral del daño y demás consecuencias jurídicas.

Además, al resolver el recurso de apelación, el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó por unanimidad la condena.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso de procurar justicia y combatir la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas, fortaleciendo la libertad de prensa y el estado de derecho.

Con información de N+

MCS