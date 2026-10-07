Homicidios

Sentencian a Dos Asesinos del Periodista y Exfuncionario Marco Aurelio en Puebla

La Fiscalía acreditó la responsabilidad penal de Jesús Armando 'N' y José Francisco 'N' en el homicidio ocurrido en el municipio de Tehuacán

Sentencian a asesinos de Marco Aurelio Ramírez en PueblaLa muerte de Marco Aurelio Ramírez obtiene justicia en Puebla. Foto: Facebook Raul Martinez Ortiz

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Justicia para Marco Aurelio: Sentencian a 46 años a los asesinos del periodista en Tehuacán. La Fiscalía de Puebla reafirma su compromiso contra la impunidad.

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