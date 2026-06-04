Sujeto Asesina a Dos Hombres y Lesiona a una Mujer por una Disputa de Terrenos en Puebla

Una discusión terminó en un ataque armado que dejó como saldo dos hombres muertos y una mujer lesionada en la colonia Tres de Mayo perteneciente al municipio de Tepanco de López en Puebla.

De manera preliminar se sabe que las víctimas y el agresor tenían una disputa por unos terrenos, lo que desencadenó una agresión verbal que escaló cuando uno de ellos sacó una escopeta.

Al ver que no se llegaba un acuerdo favorable por el pleito legal de los predios, el sujeto armado abrió fuego contra las tres personas y procedió a darse a la fuga. Las víctimas quedaron tendidas sobre el suelo, gravemente lesionadas.

Sujeto ejecuta a dos hombres y lesiona a una mujer en Tepanco de López

Testigos del hecho lograron dar aviso al número de emergencias por lo que rápidamente se trasladaron dos ambulancias de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, pero fue demasiado tarde para dos de ellos.

Los paramédicos valoraron a los lesionados de bala y confirmaron que dos hombres ya no contaban con signos vitales debido a que el proyectil había alcanzado órganos vitales, mientras que la mujer logro ser trasladada de urgencia a la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tehuacán.

Por otro lado, la Policía Estatal arribó a la colonia Tres de Mayo para llevar acabo las diligencias correspondientes por lo que la zona fue acordonada por varios minutos; Además, la Policía Municipal de Tehuacán coayudó con el operativo de búsqueda para dar con el responsable del doble homicidio.

Investigan doble homicidio en Tepanco de López de Puebla

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó acabo la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos, además, acudieron al centro de salud donde se encontraba una de las víctimas para recabar información que pudiera dar con el agresor.

La autoridad ministerial ya abrió una carpeta de investigación por el asesinato de dos personas en Tepanco de López, derivado presuntamente por la disputa de terrenos.

Con información de N+

MCS