Sujeto Asesina a Dos Hombres y Lesiona a una Mujer por una Disputa de Terrenos en Puebla

Un hombre accionó su escopeta luego de una discusión en la colonia Tres de Mayo de Tepanco de López en Puebla; Dejó dos muertos y una lesionada.

Dos asesinados en Tepanco de López en Puebla.Foto: Primicia Roja

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Doble homicidio en Tepanco de López: una discusión por terrenos culmina en tragedia. Dos muertos y una herida tras un ataque armado. Conoce más sobre este caso.

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