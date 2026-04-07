Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en San Juan del Río

El presidente de la Unión Ganadera de San Juan del Río, Juan Navarrete Domínguez, confirmó el primer caso de gusano barrenador en el municipio, una plaga que puede afectar al ganado, mascotas e incluso, en algunos casos, a seres humanos.

El representante ganadero explicó que la mosca responsable de transmitir esta larva tiene la capacidad de desplazarse hasta 30 kilómetros en un solo día, lo que facilita su rápida propagación a distintas zonas.

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¿Existe motivo de alarma ante casos de Gusano Barrenador?

Pese a la confirmación del caso, autoridades señalaron que no existe motivo de alarma, sino que se debe priorizar la prevención y la colaboración de la ciudadanía para detectar oportunamente posibles contagios.

Informaron que el Comité de Protección Pecuaria mantiene brigadas operando las 24 horas, encargadas de recibir reportes, tomar muestras y confirmar la presencia del gusano barrenador. En caso de resultar positivo, los animales reciben tratamiento inmediato, sin necesidad de sacrificio ni cuarentena.

Asimismo, aclararon que no todas las infestaciones de larvas corresponden a esta plaga, por lo que es importante no generar confusión y reportar cualquier caso sospechoso para su correcta evaluación.

Finalmente, hicieron un llamado a productores y población en general a mantener comunicación constante con las autoridades para atender de manera oportuna cualquier posible caso.

Detectan dos casos de gusano barrenador en ganado de San Joaquín

El presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles, informó que en el municipio se han detectado dos casos de gusano barrenador en animales de ganado.

Detalló que los casos corresponden a un ternero y un borrego, los cuales ya están siendo atendidos por especialistas con el objetivo de evitar complicaciones y frenar la propagación de esta plaga.

Ante esta situación, el alcalde hizo un llamado a los ganaderos de la región para que revisen constantemente a sus animales y reporten cualquier herida o anomalía sospechosa, a fin de actuar de manera oportuna.

Asimismo, destacó la importancia de mantener medidas preventivas en el manejo del ganado, con el propósito de evitar que el gusano barrenador continúe afectando a más animales en la zona.

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