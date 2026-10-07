Seguridad

Baja Nivel del Río y se Restablece Acceso a Santa María de Cocos en Querétaro

Durante las últimas horas, habitantes utilizaron lanchas y una tirolesa para poder cruzar hacia la comunidad ante el incremento del cauce

Río Baja y Permite Nuevamente el Paso a Santa María de CocosRío Baja y Permite Nuevamente el Paso a Santa María de Cocos. Foto: N+

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Protección Civil y Seguridad Pública mantienen vigilancia en la zona y dan seguimiento a las condiciones meteorológicas para prevenir nuevos riesgos.

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