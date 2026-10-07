Baja Nivel del Río y se Restablece Acceso a Santa María de Cocos en Querétaro

El nivel del río disminuyó considerablemente y permitió restablecer el paso hacia la comunidad de Santa María de Cocos, en el municipio de Arroyo Seco, luego de que durante las últimas horas el acceso se realizara con apoyo de lanchas e incluso mediante una tirolesa instalada por personal civil.

Ante las condiciones que presentaba el cauce, elementos de Protección Civil, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mantuvieron un operativo de atención y vigilancia en la zona para verificar las condiciones y auxiliar a las personas que necesitaban cruzar.

Actualmente, elementos de ambas corporaciones ya lograron ingresar a la comunidad, donde se mantiene vigilancia permanente para dar seguimiento a las condiciones del río y del acceso.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones meteorológicas y las lluvias que se registran en la región, debido a que nuevas precipitaciones podrían provocar nuevamente un incremento en el nivel del agua y modificar las condiciones de acceso a la comunidad.