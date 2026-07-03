Fiscalía Realiza 10 Cateos y Detiene a Siete Personas en San Juan del Río

La Fiscalía General del Estado realizó 10 cateos simultáneos en distintos puntos de San Juan del Río, donde fueron detenidas siete personas y se aseguraron armas de fuego.

Aseguran Armas, Droga y Dinero Durante Cateos en San Juan del RíoFoto: UECS

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La Fiscalía de Querétaro ejecuta 10 cateos en San Juan del Río: 7 arrestos y decomiso de armas y narcóticos. Conoce los detalles de esta operación.

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