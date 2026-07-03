Fiscalía Realiza 10 Cateos y Detiene a Siete Personas en San Juan del Río

Siete personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, presuntas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y diversos objetos relacionados con actividades delictivas, como resultado de 10 cateos realizados de manera simultánea por la Fiscalía General del Estado en distintos puntos del municipio de San Juan del Río.

Los operativos se llevaron a cabo como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, derivado de investigaciones que permitieron obtener órdenes judiciales para intervenir inmuebles ubicados en San Sebastián de las Barrancas, San Sebastián Norte, Paso de Mata, Santa Cruz Nieto, San Pedro Ahuacatlán, La Loma, Lázaro Cárdenas (El Rodeo) y sobre la carretera a Santa Bárbara de la Cueva.

¿Qué corporaciones participaron en el operativo?

En las acciones participaron agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

¿Cuántas personas fueron detenidas durante el operativo?

Como resultado fueron detenidos Adrián “N”, Carlos “N”, Juan Luis “N”, Juan Pablo “N”, Carlos “N”, alias "El Charly", Rubén “N” y Rubén “N”, alias "El Tío", quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía informó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para fortalecer las investigaciones y combatir la incidencia delictiva en la región, mediante la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.