Hallan Leones, Un Jaguar y Un Tigre de Bengala Durante Operativo Federal en Querétaro

Casi mil 800 neumáticos, más de 90 vehículos y cinco ejemplares de fauna silvestre fueron asegurados durante un operativo federal en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, acción que derivó en la vinculación a proceso de tres personas, informó la Fiscalía General de la República.

¿Qué fue lo que encontraron las autoridades durante el operativo?

Un juez federal vinculó a proceso a Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa.

La investigación inició tras la denuncia por el robo de un cargamento de neumáticos que era transportado en un tractocamión. Como parte de las indagatorias, autoridades federales realizaron un operativo que permitió el aseguramiento de mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas y 11 motocicletas, además de grúas, cajas secas, pipas y equipo presuntamente utilizado para alterar números de identificación vehicular.

En el inmueble también fueron localizados cinco ejemplares de fauna silvestre vivos: dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala y un coyote, además de diversos animales en taxidermia.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República, el juez determinó vincular a proceso a los tres imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de dos meses.