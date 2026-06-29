Hallan Leones, Un Jaguar y Un Tigre de Bengala Durante Operativo Federal en Querétaro

Durante el operativo fueron asegurados dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala, un coyote, casi mil 800 neumáticos y más de 90 vehículos; tres personas fueron vinculadas a proceso.

Hallan Leones en Cateo FederalFoto: FGR

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Operativo federal en Soledad de Graciano Sánchez: hallan fauna silvestre y más de 90 vehículos robados. Tres detenidos enfrentarán cargos. Conoce los detalles.

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Fauna Silvestre y Vehículos Robados en Querétaro.