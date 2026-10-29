Sociedad

Adulto Mayor Fallece en Gimnasio de Plaza Comercial en Constituyentes de Querétaro

Los servicios de emergencia acudieron al establecimiento tras recibir el reporte ciudadano; sin embargo, las maniobras de reanimación no lograron salvar al hombre

Muere Adulto Mayor en Gimnasio de Avenida ConstituyentesMuere Adulto Mayor en Gimnasio de Avenida Constituyentes. Foto: N+

Destacado

Autoridades permanecieron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro del cuerpo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+