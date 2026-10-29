Adulto Mayor Fallece en Gimnasio de Plaza Comercial en Constituyentes de Querétaro

Un adulto mayor falleció al interior de un gimnasio ubicado en la zona subterránea de una plaza comercial sobre avenida Constituyentes.

El reporte fue realizado a través de la línea de emergencias 911, por lo que paramédicos acudieron al establecimiento para brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación, no fue posible salvarle la vida y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias y el retiro del cuerpo. Elementos de las corporaciones permanecieron en el sitio mientras se realizaban los procedimientos correspondientes.

En un hecho distinto, otra persona perdió la vida sobre la vía pública en las inmediaciones de la Central de Abastos de Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, locatarios y vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona que aparentemente se encontraba inconsciente a un costado de un puesto de periódicos.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía. Elementos policiales acordonaron la zona para restringir el paso de vehículos y peatones.

En ambos casos, las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para el retiro de los cuerpos y el esclarecimiento de las circunstancias de los fallecimientos.