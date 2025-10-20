Inicio Salud Adaptan Quirófano Inflable para Cirugías en Puebla luego de Lluvias: Así Es el Hospital Móvil

El IMSS Bienestar adaptó un quirófano inflable para realizar cirugías en Puebla, uno de los estados afectados por lluvias torrenciales.

Quirófano inflable en Xicotepec de Juárez, Puebla.

Quirófano inflable en Xicotepec de Juárez, Puebla. Foto: X @IMSS_Bienestar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adaptó un quirófano inflable para realizar cirugías en Puebla, uno de los cinco estados afectados por lluvias torrenciales que dejaron 76 personas fallecidas. Te decimos cómo es el hospital móvil.

Cabe recordar que en Puebla, 19 personas fallecieron, 32 localidades en 23 municipios resultaron afectadas por las lluvias, sin embargo, hasta el momenta 27 ya cuentan con acceso. Además hay 5 personas no localizadas.

Noticia relacionada: Activan Ejes de Trabajo por Emergencia por Lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, SLP y Querétaro

¿Cómo es el hospital móvil instalado en Puebla?

El IMMS Bienestar detalló que se trata de una unidad móvil instalada en Xicotepec de Juárez, Puebla, con un quirófano itinerante completamente equipado que cuenta con:

  • Dos salas de intervención.
  • Equipo de anestesia.

En este hospital móvil, los especialistas realizan hasta 22 procedimientos diarios, incluyendo cirugías menores y valoraciones médicas, para brindar atención oportuna a la población afectada por las lluvias torrenciales.

Con información de N+.

