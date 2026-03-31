Sarampión Lleva Un Mes a la Baja en Todo México, Confirma la Secretaría de Salud

A más de un año de que inició el brote de sarampión en México, la Secretaría de Salud confirmó hoy, 31 de marzo de 2026, que la transmisión del virus va a la baja en todo el país.

En la conferencia mañanera de este martes, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, afirmó que “afortunadamente tenemos ya la transmisión a la baja en todos los estados”

Apuntó que “estamos bajando comparado con como estuvo hace algunas semanas”; sin embargo, subrayó que la mejor manera de garantizar la baja transmisión a largo plazo es la vacuna, por lo que pidió a las personas que no lo han hecho que acudan a vacunarse de forma prioritaria.

El Gobierno federal ha aplicado 17.2 millones de vacunas contra el sarampión desde el pasado 12 de febrero, informó en la conferencia matutina Eduardo Clark, subsecretario de Salud. pic.twitter.com/612ac8wybl — NMás (@nmas) March 31, 2026

Información en desarrollo…

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

RMT