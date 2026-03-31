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Sarampión Lleva Un Mes a la Baja en Todo México, Confirma la Secretaría de Salud

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La Secretaría de Salud pide a las personas que no se han vacunado contra el sarampión que acudan a aplicarse la dosis correspondiente

Jornada de vacunación contra el sarampión en CDMX.

Jornada de vacunación contra el sarampión en CDMX. Foto: N+

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A más de un año de que inició el brote de sarampión en México, la Secretaría de Salud confirmó hoy, 31 de marzo de 2026, que la transmisión del virus va a la baja en todo el país.

En la conferencia mañanera de este martes, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, afirmó que “afortunadamente tenemos ya la transmisión a la baja en todos los estados”

Apuntó que “estamos bajando comparado con como estuvo hace algunas semanas”; sin embargo, subrayó que la mejor manera de garantizar la baja transmisión a largo plazo es la vacuna, por lo que pidió a las personas que no lo han hecho que acudan a vacunarse de forma prioritaria.

Información en desarrollo…

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT

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