Seguridad

Detienen a 9 y Realizan Importante Decomiso tras Cateos por Robo al Autotransporte en SLP

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señala que el resultado es un avance importante en el combate al robo en carreteras

Artefactos decomisados durante cateo en inmueble en San Luis Potosí. Foto: X @OHarfuchArtefactos decomisados durante cateo en inmueble en San Luis Potosí. Foto: X @OHarfuch

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