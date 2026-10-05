Detienen a 9 y Realizan Importante Decomiso tras Cateos por Robo al Autotransporte en SLP

Durante el cateo a un inmueble relacionado con el robo al autotransporte federal en San Luis Potosí, elementos de seguridad aseguraron vehículos, inhibidores de señal, montacargas e incluso armas y cargadores, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En redes sociales, el funcionario federal destacó que el resultado “representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella”.

En total, reportó el aseguramiento de 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

Asimismo, compartió en su perfil de la red social X una fotografía con la imagen de nueve personas detenidas.

García Harfuch precisó que el decomiso ocurrió durante un cateo llevado a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal, de la SSPC, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, añadió.

En un comunicado posterior, el Gabinete de Seguridad detalló que las detenciones y el decomiso de los artefactos se realizó durante dos cateos en el municipio de San Luis Potosí.

“Los agentes recabaron información que permitió identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles utilizados para el resguardo de mercancía robada”, dijo.

En las diligencias fueron detenidas nueve personas, entre ellas Juan José “N”, alias El Canas, identificado como líder de una célula delictiva con presencia en la región.

Los otros detenidos fueron identificados como Braulio Israel ‘N’, Félix ‘N’, Jonathan Emmanuel ‘N’, Martín Antonio ‘N’, Enrique ‘N’, Adrián de Jesús ‘N’, Ernesto Rosalío ‘N’ y Aarón Mauricio ‘N’.

Asimismo, se aseguraron siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, más de mil 500 antenas para inhibidores de señal, 72 inhibidores de señal portátiles, dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y diversa documentación.

En otro inmueble de la misma zona se aseguró un arma larga, tres cargadores, 14 cartuchos, 30 inhibidores de señal portátiles, 359 antenas para inhibidores de señal, seis montacargas, 10 vehículos, más de 100 autopartes, tres dispositivos electrónicos y 297 tarimas con mercancía robada.

Las nueve personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

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SPB