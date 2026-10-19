Carreteras Bloqueadas en México Hoy Lunes 19 de Octubre de 2026

Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes, lluvias y manifestaciones, por lo que es importante anticiparse a posibles contratiempos antes de emprender un viaje. En N+ te damos a conocer las actualizaciones de este lunes 19 de octubre 2026 en vivo.

Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 19 de octubre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

06:01 horas. Continúa el cierre de circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 104, dirección Mazatlán, por la atención de un accidente (volcadura de tractocamión).

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04:57 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista México–Puebla, km 113, dirección Puebla, por la atención de un accidente (servicios periciales).

04:57 horas. Se restablece la circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 9, dirección Veracruz, tras la atención de un incidente.

04:28 horas. Se mantiene el cierre de circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 104, dirección Mazatlán, por la atención de un accidente (volcadura de tractocamión).

03:57 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 246, dirección Cuernavaca, tras la atención de un incidente.

02:29 horas. Se registra carga vehicular en dirección Nuevo Teapa, en la Plaza de Cobro Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, de la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, sin reporte de incidentes.

02:16 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Córdoba–Veracruz, km 9, dirección Veracruz, por un camión de carga con falla mecánica.

01:52 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Puebla, km 113, dirección Puebla, por la atención de un accidente (persona atropellada).

00:56 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 246, dirección Cuernavaca, por un tractocamión con falla mecánica.

ASJ