Accidentes

Carreteras Bloqueadas en México Hoy Lunes 19 de Octubre de 2026

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación

Bloqueos hoy 19 octubre 2026La Guardia Nacional y Capufe reportan casos de vías bloqueadas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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