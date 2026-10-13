Accidentes

Se Registra Fuerte Explosión en Gasera de Coacalco

Videos difundidos por vecinos muestran columnas de humo, llamas y detonaciones

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VIDEO: Reportan Explosión en Gasera de Coacalco, Edomex

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