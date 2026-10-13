Se Registra Fuerte Explosión en Gasera de Coacalco

Una explosión reportada en una gasera ubicada cerca de un mercado en la zona de Coacalco, en el Estado de México, generó preocupación entre los vecinos, quienes corrieron para ponerse a salvo.

Videos compartidos por habitantes de la zona muestran columnas de humo y llamas, así como una nueva detonación que provoca que varias personas corran para alejarse del lugar.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la zona de La Guadalupana, sobre la calle Río, cerca de la calle 35.

Tras la explosión, bomberos de Coacalco y municipios cercanos acudieron para controlar la situación. En el sitio también hay presencia de elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional (GN), quienes resguardan el perímetro.

Durante la atención de la emergencia, al menos dos pipas de bomberos trabajan en el lugar. Además, se estableció un cerco de seguridad para impedir el acercamiento de personas y facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Las autoridades mantienen las labores preventivas para descartar nuevos riesgos.

Una persona recibió valoración a bordo de una unidad médica de Protección Civil de Coacalco.

La detonación también provocó la movilización de vecinos, quienes acudieron preocupados para averiguar si sus familiares o trabajadores de la gasera se encontraban a salvo.

FBPT