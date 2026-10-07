'Caiga quien Caiga, Llegaré ante las Últimas Consecuencias', Advierte Grecia Quiroz en Diputados

Grecia Quiroz pidió desde la Cámara de Diputados que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Acompañada de la bancada de Movimiento Ciudadano, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz dio un mensaje ante los medios donde pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la FGR atraiga el caso del asesinato de su esposo. Esta petición se suma a la que hizo hace unas semanas en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.

"Hago un llamado muy respetuoso, pero muy directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que sea la Federación quien tome esta investigación".

También se dirigió a la fiscal de la República, Ernestina Godoy, para que la escuche en calidad de víctima indirecta. "No estoy pidiendo un favor, es algo que me corresponde, es un derecho seguir exigiendo esta jsuticia".

"No voy a permitir que el caso lo quieran dirigir a un calleón sin salida", dijo Quiroz, también advirtió que no dejará que actores políticos usen la carpeta de investigación de su esposo con otros fines.

Cuestionó los intereses que habría detrás del homicidio, y dijo que a casi un año del caso no le han dicho quien ordenó asesinar a su esposo.

Hasta el momento suman más de 30 personas detenidas por el homicidio, quienes estarían vinculadas al ataque. Destaca la captura de Ramón Ángel Álvarez, "El R1", el 30 de julio pasado en Atotonilco el Alto, Jalisco.

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