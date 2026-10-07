Fuerza Aérea Mexicana Compra su Segundo Super Hércules; EUA Aplaude Adquisición

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) adquirió su segunda aeronave de transporte táctico C-130J-30 Super Hércules, fabricada por Lockheed Martin, como parte de su programa para renovar su flota antigua.

Esta adquisición se suma a la compra de la primera aeronave anunciada en enero de 2026, la cual convirtió a México en la primera nación de América Latina en integrarse a la flota mundial de Super Hercules.

El C-130J-30 Super Hercules es una variante de fuselaje alargado del famoso avión de transporte táctico militar que añade 4.6 metros de espacio de carga.

La aeronave ofrece mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga útil, lo que permite a la FAM satisfacer cualquier necesidad de transporte aéreo táctico.

Además, la segunda aeronave C-130J-30 duplicará la capacidad de respuesta de México ante fenómenos naturales, permitiendo al país mantener una asistencia humanitaria rápida en toda América Latina.

Poco después de los dos terremotos que azotaron a Venezuela, México utilizó aviones C-130 Hércules para transportar suministros de emergencia, ayuda médica y personal a la zona del desastre.

La compra fue aplaudida por la Embajada de México en Estados Unidos, que la calificó como "un logro para la alianza estratégica" entre ambos países.

"Felicitamos a Lockheed Martin y a la Fuerza Aérea Mexicana por la adquisición de un segundo C-130J Super Hercules", publicó la embajada desde su cuenta de X.

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