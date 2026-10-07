Seguridad

Fuerza Aérea Mexicana Compra su Segundo Super Hércules; EUA Aplaude Adquisición

El país utiliza estas aeronaves para transporte aéreo táctico, incluyendo ayuda humanitaria a otros países de la región ante fenómenos naturales

C-130J Super Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Foto: Embajada de EUA en MéxicoC-130J Super Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Foto: Embajada de EUA en México
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+