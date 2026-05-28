Vinculan a Proceso a 5 Funcionarios de Morelos Ligados a Célula del Cártel de Sinaloa

A los detenidos se les relaciona con una célula del Cártel de Sinaloa liderada por "El Barbas", señalado de cooptar e imponer alcaldes y funcionarios municipales

Vinculan a Proceso a 5 Funcionarios de Morelos Ligados al Cártel de SinaloaFuncionarios de Morelos fueron detenidos por nexos con el Cártel de Sinaloa. Foto: FGR

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La FGR logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre los que se encuentran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan

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