Vinculan a Proceso a 5 Funcionarios de Morelos Ligados a Célula del Cártel de Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de cinco ediles y funcionarios de Morelos ligados con una célula del Cártel de Sinaloa liderada por "El Barbas".

¿Quiénes son los funcionarios de Morelos acusados?

Horacio “N”, secretario del ayuntamiento de Cuautla

Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan

Jonathan “N”, tesorero de Cuautla

Pablo “N”, empresario y actual oficial mayor del municipio de Cuautla

Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla

De acuerdo con las autoridades, estas cinco personas están relacionadas con el Cártel de Sinaloa, liderado por Júpiter "N", alias "El Barbas", quien es señalado de imponer alcaldes y funcionarios “municipales con el fin de operar con libertad e impunidad”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vinculan a Proceso a Alcaldes y Funcionarios de Morelos Ligados a "El Barbas"

Delitos de funcionarios de Morelos ligados al Cártel de Sinaloa

A las cinco personas se les acusa de posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) expuso los datos de prueba para obtener dicha determinación.

Además de dictarse prisión preventiva oficiosa y plazo de 15 días para la investigación complementaria. Destaca que a Irving “N”, Pablo “N”, Horacio “N”, Agustín “N” y Jonathan “N”, se les cumplimentó orden de aprehensión por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

FGR identifica presencia del crimen organizado en 8 municipios de Morelos

Según las investigaciones, la FGR logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre los que se encuentran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.

HVI