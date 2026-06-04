¿Hay Clases Mañana Viernes 5 de Junio 2026? SEP Sí Adelantó Vacaciones en Estos Estados

Consulta si la SEP suspendió las clases mañana 5 de junio 2026 y qué estados terminarán primero el ciclo escolar

Checa si la SEP Suspendió las Clases Mañana 5 de Junio 2026El 5 de junio de 2026 era el último día del ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro

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