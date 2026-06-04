¿Hay Clases Mañana Viernes 5 de Junio 2026? SEP Sí Adelantó Vacaciones en Estos Estados

El 5 de junio de 2026 había sido designado como el último día del ciclo escolar para alumnos de nivel básico, y ahora los padres de familia se preguntan si hay clases mañana. Por ello, acá te decimos si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las actividades escolares este viernes y en qué estados se adelantaron las vacaciones.

Cómo recordarás, a inicios del mes de mayo la SEP decidió realizar cambios al calendario 2026, determinando el 5 de junio como la fecha de cierre del ciclo escolar por temas de calor extremo y el Mundial 2026, sin embargo, pocos días después se echaron para atrás estas modificaciones, regresando a la agenda original.

Sin embargo, el secretario de educación pública, Mario Delgado, dejó abierta la posibilidad de que las autoridades educativas estatales realizaran cambios a los calendarios estudiantiles locales, de ahí que recibieran autorización para adelantar las vacaciones a junio, habilitar las clases a distancia y suspender actividades por el Mundial.

¿Hay clases el viernes 5 de junio 2026?

Debido al regreso de la implementación del calendario escolar 2026 original, la SEP no suspenderá las clases mañana viernes 5 de junio, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir a sus planteles de forma cotidiana.

De esta manera, sí hay clases el 5 de junio en todas las escuelas de nivel básico del país, ya que ningún estado decidió mantener el cierre del ciclo escolar para este día, aunque algunos sí adelantaron las vacaciones para este mes.

Cabe señalar que solo en el caso de algunas escuelas de educación básica en 10 estados de la República Mexicana hay suspensión de clases, debido a la huelga y paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿Qué estados adelantaron el fin de clases para junio 2026?

Debido a las altas temperaturas que se esperan en algunas regiones de México para las próximas semanas, las autoridades escolares estatales han tomado la decisión de adelantar las vacaciones con la finalidad de proteger a los estudiantes. Estas son las fechas del fin de clases:

Chihuahua: 19 de junio de 2026.

Colima: 25 de junio de 2026.

Yucatán: 26 de junio de 2026.

Tlaxcala: 30 de junio de 2026.

Otros cinco estados decidieron adelantar el cierre del ciclo escolar para los primeros días del mes de julio. Estos son los días en los que terminan las clases:

Baja California Sur: 3 de julio.

Nuevo León: 8 de julio.

Sinaloa: 10 de julio.

Tamaulipas: 10 de julio.

Guanajuato: 10 de julio.

En el resto de entidades, como el Estado de México y la Ciudad de México, el fin de clases se mantiene para el 15 de julio de 2026, como está estipulado en el calendario escolar original.

PPP