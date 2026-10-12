Mujer se Arroja de un Taxi en Movimiento en CDMX; SSC ya Investiga Intento de Robo

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer se arrojó de un taxi en movimiento en calles de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en la colonia El Rosal, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya realiza el seguimiento de los hechos. Las primeras indagatorias permitieron conocer que el conductor de una unidad que brindaba servicio de taxi presuntamente amenazó a la mujer con un objeto punzocortante.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video | Mujer Salta de un Taxi en Movimiento en CDMX; Acusa al Conductor de Amenazarla

Los hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales, en el que se observa a la pasajera salir del vehículo cuando este todavía estaba en marcha y caer cerca de un transeúnte que reacciona sorprendido.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor habría amenazado a la mujer con un objeto punzocortante para cometer el robo, por lo que ella decidió abandonar la unidad para ponerse a salvo.

Tras lo ocurrido, el presunto responsable escapó del lugar.

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que realiza acciones de seguimiento para esclarecer los hechos y localizar al conductor.

En un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia confirmó que tuvo conocimiento del video en el que se observa a una mujer arrojarse de un vehículo en movimiento.

La SSC indicó que, según los primeros reportes, la unidad aparentemente prestaba servicio de taxi y que el conductor presuntamente intentó despojar a la pasajera de sus pertenencias mediante amenazas.

Como parte de las diligencias, personal de la dependencia analiza las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar y localizar al probable responsable.

Asimismo, se dio aviso al agente del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la SSC no ha informado sobre la detención del conductor ni ha proporcionado detalles adicionales sobre el estado de salud de la mujer.

Las autoridades continúan con las acciones de seguimiento para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

TLS