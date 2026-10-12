Sociedad

Mujer se Arroja de un Taxi en Movimiento en CDMX; SSC ya Investiga Intento de Robo

Cámaras de la CDMX lograron identificar al vehículo en donde una mujer fue presuntamente amenazada con un arma punzocortante

Taxi en el que viajaba una presunta víctima de robo en la MAGTaxi en el que viajaba una presunta víctima de robo en la MAG. Foto: SSC

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En CDMX, una mujer se lanza de un taxi en marcha para escapar de un robo. Cámaras captan el momento y SSC ya investiga al conductor.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Mujer Se Avienta de Taxi en Calles de la CDMX para Evitar Asalto de Falso Chofer | N+