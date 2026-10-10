Sindicato del IMSS Crea Comité de Diálogo para Atender Inconformidades de Trabajadores

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) creó un comité de diálogo para atender las inquietudes de sus agremiados y resolver sus dudas sobre salarios, prestaciones, condiciones de retiro y decisiones sindicales, informó Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la organización.

El comité estará coordinado por Jesús Adrián Manjarres Lafarga, secretario de Conflictos, y tendrá la tarea de escuchar las preocupaciones de los trabajadores y mantener abierta la comunicación con ellos, ante las inconformidades expresadas dentro del sindicato.

Olivos Hernández aseguró que no habrá represalias contra quienes manifiesten libre y pacíficamente sus opiniones. También llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto.

“Sé que existen inconformidades, las reconocemos y entendemos que requieren respuestas”, señaló el dirigente, quien afirmó que dará seguimiento a los trabajos del comité y participará personalmente cuando sea necesario para avanzar en las conversaciones.

El secretario general subrayó que expresar críticas o manifestar desacuerdos no debe afectar los derechos ni la pertenencia de los trabajadores al sindicato.

Informó que el próximo 14 de octubre se realizará una consulta sobre la propuesta salarial negociada, en la que cada trabajador podrá emitir su voto de manera directa y secreta.

Explicó que la propuesta contempla un incremento de 2.9% al sueldo tabular y de 3.9% al concepto 11, que, de acuerdo con el dirigente, tiene impacto en las prestaciones y está libre de impuestos.

Ambos componentes integran el aumento de 6.8% anunciado por el sindicato. El dirigente señaló que los trabajadores deben contar con información clara y suficiente sobre la aplicación de cada porcentaje para decidir sobre la propuesta.

Añadió que cada duda debe recibir una respuesta y que los agremiados deben tener los elementos necesarios para tomar una decisión informada.

En su mensaje, el dirigente sindical también pidió a los trabajadores que, al ejercer sus derechos y manifestar sus inconformidades, mantengan libres los accesos a las unidades médicas y no médicas del IMSS.

La solicitud busca preservar la continuidad de los servicios, en particular la atención de urgencias y de las personas hospitalizadas.

Olivos Hernández recordó que detrás de cada servicio médico hay pacientes y familiares que esperan atención, por lo que pidió evitar afectaciones que puedan dificultar el acceso a las instalaciones del instituto.