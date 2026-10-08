Sociedad

Sismos en México Hoy 8 de Octubre: ¿Dónde Tembló y Cuál Fue la Magnitud?

El Servicio Sismológico Nacional compartió el reporte de los temblores, algunos de ellos ocurrieron desde las primeras horas de este jueves

Simulacro NacionalUn grupo de personas salió a las calles tras la activación de la Alerta Sísmica en el Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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