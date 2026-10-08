Sismos en México Hoy 8 de Octubre: ¿Dónde Tembló y Cuál Fue la Magnitud?

México registró actividad sísmica durante las primeras horas de este jueves 8 de octubre. De acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), dos movimientos telúricos alcanzaron una magnitud de 4.0; estos fueron sus epicentros y profundidades.

El primer temblor ocurrió a las 00:55 horas, con una magnitud de 4.0. El epicentro se ubicó a 67 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca, a una profundidad de 137.6 kilómetros.

Más tarde, a las 04:43 horas, el SSN reportó otro sismo de magnitud 4.0, localizado a 88 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. El movimiento tuvo una profundidad de 16.5 kilómetros.

¿Qué hacer en caso de un sismo fuerte?

Ante un sismo fuerte, es importante mantener la calma y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y zonas que representen algún riesgo, de acuerdo con Protección Civil.

Si el movimiento ocurre dentro de un inmueble, permanece en una zona segura y sigue las indicaciones de Protección Civil. Evita utilizar elevadores y no intentes salir corriendo mientras continúa el movimiento.

FBPT