Sismo de Magnitud 4.4 en Guerrero se Percibe en CDMX; ¿Por Qué No Sonó la Alerta?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) precisó que el movimiento tuvo una magnitud 4.4 y se localizó a 12 kilómetros al Suroeste de San marcos Guerrero a las 17:36:36 con Lat 16.75 Lon -99.50 Pf 10 km.
¿Por qué no sonó alerta sísmica en la CDMX?
La alerta sísmica en la CDMX no suena cuando se percibe un sismo local debido a un factor de tiempo y distancia física, según explican los expertos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM y del SASMEX.
¿El tiempo influye?
Las ondas sísmicas viajan por la Tierra a unos pocos kilómetros por segundo.
Si el sismo ocurre directamente debajo o dentro de la CDMX (microsismo), las ondas golpean la superficie de forma instantánea.
El sistema automático requiere al menos un par de segundos para que los sensores detecten la energía, procesen los datos y envíen la señal de radio. Cuando la señal se transmite, el temblor ya sacudió la zona.
¿Por qué se perciben los sismos en CDMX?
En el suelo de la CDMX hay un efecto de percepción de los sismos, debido a que gran parte de la capital del país está construida sobre sedimentos de antiguos lagos, el suelo blando tiende a amplificar las ondas sísmicas.
Esto genera que se sienta un sismo de forma muy brusca, aunque tecnológicamente su energía real no amerita activar la alerta.