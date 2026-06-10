Sismo de Magnitud 4.4 en Guerrero se Percibe en CDMX; ¿Por Qué No Sonó la Alerta?

La tarde de este miércoles 10 de junio de 2026 se percibió un sismo en la Ciudad de México sin ameritar que se activara la alerta sísmica

Se Percibe Sismo en CDMX, Autoridades Activan ProtocolosSe Percibe Sismo en CDMX, Autoridades Activan Protocolos

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Autoridades capitalinas detallaron que se activaron todos los protocolos de seguridad tras registrarse un movimiento telúrico

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