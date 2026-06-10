Sismo de Magnitud 4.4 en Guerrero se Percibe en CDMX; ¿Por Qué No Sonó la Alerta?

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la tarde de este miércoles 10 de junio de 2026, se percibió un sismo en la Ciudad de México (CDMX), sin ameritar que se activara la Alerta Sísmica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo en CDMX Hoy 10 de Junio: ¿De Qué Magnitud Fue el Temblor y Por Qué no Sonó la Alerta?

Se detalló que se activaron todos los protocolos de seguridad.

"La Alerta Sísmica no se activó debido a que el movimiento no superó los parámetros establecidos", añadió el gobierno capitalino.

En tanto, equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantienen los protocolos de revisión y monitoreo en toda la capital.

¿Cuál fue la magnitud del sismo?

SISMO Magnitud 4.4 Loc 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 10/06/26 17:36:36 Lat 16.75 Lon -99.50 Pf 10 km pic.twitter.com/OtAn3gondF — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 10, 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) precisó que el movimiento tuvo una magnitud 4.4 y se localizó a 12 kilómetros al Suroeste de San marcos Guerrero a las 17:36:36 con Lat 16.75 Lon -99.50 Pf 10 km.

¿Por qué no sonó alerta sísmica en la CDMX?

La alerta sísmica en la CDMX no suena cuando se percibe un sismo local debido a un factor de tiempo y distancia física, según explican los expertos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM y del SASMEX.

¿El tiempo influye?

Las ondas sísmicas viajan por la Tierra a unos pocos kilómetros por segundo.

Si el sismo ocurre directamente debajo o dentro de la CDMX (microsismo), las ondas golpean la superficie de forma instantánea.

El sistema automático requiere al menos un par de segundos para que los sensores detecten la energía, procesen los datos y envíen la señal de radio. Cuando la señal se transmite, el temblor ya sacudió la zona.

¿Por qué se perciben los sismos en CDMX?

En el suelo de la CDMX hay un efecto de percepción de los sismos, debido a que gran parte de la capital del país está construida sobre sedimentos de antiguos lagos, el suelo blando tiende a amplificar las ondas sísmicas.

Esto genera que se sienta un sismo de forma muy brusca, aunque tecnológicamente su energía real no amerita activar la alerta.

HVI