Carros No Regularizados Podrán Salir a Carretera en Sonora Durante Vacaciones: ¿Qué Requieren?

Los vehículos de procedencia extranjera que aún no han sido regularizados podrán salir a carretera en estas vacaciones de invierno sin ser objeto de detención o decomiso por parte de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, Cevce, informó Martín Manzo Molina.

El líder de la organización Frente Estatal de Autos apuntó que a través de un documento avalado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado se autoriza que este tipo de automóviles puedan circular libremente durante el periodo del 16 de diciembre 2025 al 6 de enero de 2026.

“Todo bien, de hecho, la gente ya ha estado saliendo desde el día miércoles mucha gente y sí se le ha brindado la atención en lo que es referente a Cevce, todo lo que es de parte del gobierno del Estado, todo muy bien; nos lo dan todo el tiempo verbalmente, ósea por lo regular nos los ofrecen verbalmente o nos mandan un número que viene siendo el oficio” Martín Manzo Molina , Líder Frente Estatal de Autos

Manzo Molina puntualizó que con este este permiso se proyecta beneficiar a más de 50 mil propietarios de unidades de procedencia extranjera que no han sido regularizadas, siempre y cuando cuenten con:

Afiliación

Seguro de daños a terceros,

Carta de no robo

Licencia vigente

El pasado 20 de noviembre representantes de organizaciones “pafas” entregaron un documento en Palacio de Gobierno para que este periodo vacacional se garantice el libre tránsito de estos vehículos irregulares por territorio sonorense.

