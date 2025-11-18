Chofer de Camión Urbano Sufre Crisis Convulsiva y Choca contra Poste al Sur de Hermosillo
N+
Un transporte urbano de la línea 4 chocó contra un poste en el bulevar Solidaridad al sur de Hermosillo, hasta el momento se reportan 6 personas lesionadas.
COMPARTE:
Doce personas resultaron lesionadas luego de que un camión urbano se impactara contra un poste en el cruce del bulevar Solidaridad y calle CD Rosario, en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo.
Noticia Relacionada: Accidente Deja a 9 Personas Lesionadas de Gravedad en Loma de Bácum en Sonora
De acuerdo con un informe preliminar del C5i, el choque ocurrió alrededor de las 6:50 de la tarde del martes, 18 de noviembre, cuando la unidad de la línea 4 del transporte público perdió el control y se estrelló contra un objeto fijo.
Chofer sufrió crisis convulsiva
El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES), informó que el chofer que manejaba la unidad accidentada, sufrió una crisis convulsiva , lo que provocó perdiera el control y se estrellara contra el poste.
Ademas, se dio a conocer que las doce personas que resultaron lesionadas, incluyendo al chofer, recibieron atención médica en el lugar de los hechos.
Historias Recomendadas:
- Seis de Cada Diez Mexicanos Leyeron un Libro este 2025: INEGI
- Van 6 Policías Asesinados en Sonora durante 2025: Comité Ciudadano de Seguridad Pública
- Gobierno de Canadá Emite Advertencia de Seguridad y Pide Evitar Viajes a estos Estados en México
con información de Gustavo Moreno
ABM