Chofer de Camión Urbano Sufre Crisis Convulsiva y Choca contra Poste al Sur de Hermosillo

Doce personas resultaron lesionadas luego de que un camión urbano se impactara contra un poste en el cruce del bulevar Solidaridad y calle CD Rosario, en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo.

De acuerdo con un informe preliminar del C5i, el choque ocurrió alrededor de las 6:50 de la tarde del martes, 18 de noviembre, cuando la unidad de la línea 4 del transporte público perdió el control y se estrelló contra un objeto fijo.

Chofer sufrió crisis convulsiva

El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES), informó que el chofer que manejaba la unidad accidentada, sufrió una crisis convulsiva , lo que provocó perdiera el control y se estrellara contra el poste.



Ademas, se dio a conocer que las doce personas que resultaron lesionadas, incluyendo al chofer, recibieron atención médica en el lugar de los hechos.



con información de Gustavo Moreno

