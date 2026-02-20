Clima en Sonora: Frente Frío 37 Provocará Descenso de Temperaturas Sin Probabilidad de Lluvias

Este fin de semana está afectando a Sonora un nuevo frente frío, el número 37, que no estaba pronosticado, pero ya provoca que se mantengan amaneceres helados y viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Gilberto Lagarda Vásquez, Jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua explicó que el frente número 36 ya dejó de afectar a Sonora, sin embargo, el 37 está ingresando por el noroeste y atravesará muy rápido el estado.

“Tenemos un frente frío, el número 37, esta está ya entrando al estado de Sonora por la parte noroeste, no va a afectar gran cosa a las condiciones que tenemos, básicamente el pronóstico se mantiene en que vamos a tener temperaturas frías, hoy viernes y el sábado también un poco y ya vamos a ver un incremento para el domingo”.

Amaneceres frescos sin posibilidades de lluvias en Sonora

El pronóstico de temperaturas es, las más heladas serán por las mañanas y noches, con valores entre los menos cinco a 10 grados en el norte y oriente, y las más altas serán entre los 20 y 30 grados, al centro, sur y norponiente.

“Esta la corriente en chorro subtropical, también generando nublados altos y dispersos, no hay condiciones para lluvia, y el frente también va a provocar algunos vientos de moderados a fuertes, sobre todo para la parte norte y oriente de Sonora, vientos que podrían alcanzar rachas de 60 kilómetros por hora en estas regiones y para la parte centro y sur los vientos serán moderados de 40 a 50 kilómetros por hora”.

Gilberto Lagarda aclaró que ya para la próxima semana volverán las temperaturas calurosas, con valores máximos cercanos a los 35 grados en todo Sonora.

Reportero: Gerardo Moreno N+

