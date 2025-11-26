Detienen a "El Diablo", Presunto Criminal, por Privación de Libertad en Hermosillo

David y/o José Ramón “N”, alias "El Monstruo”, “El Diablo” y “El Comandante Apá”; de 50 años de edad, presunto miembro de un grupo criminal, quedó vinculado a proceso en cinco causas penales, en perjuicio de igual número de personas, cometidos en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el juez determinó la vinculación por cuatro delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, así como privación ilegal de la libertad agravada, desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y uso de uniformes e insignias oficiales apócrifas.

Las víctimas son José Trinidad, quien en agosto de 2024 fue privado de la libertad en la colonia El Chaparral, así como Alejandro, que en febrero de 2025 fue sustraído de su domicilio en la colonia Pueblitos.

También Brian Andrés, que en junio pasado fue privado de la libertad en Villas del Real; así como Jesús Arturo “N”, privado de su libertad hace cuatro meses, en La Metalera.

Una vinculación más por privación de libertad con resultado de muerte

Además, el imputado tiene una vinculación a proceso por privación ilegal de la libertad agravada, desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, asociación delictuosa y uso indebido de uniformes, emblemas, símbolos, credenciales, placas y gafetes oficiales.

Esto último en perjuicio de Carmen Enrique, quien el 16 de julio pasado fue privado de la libertad en la colonia Nuevo Hermosillo y falleció el 06 de agosto por múltiples lesiones.

La detención de “El Monstruo” estuvo a cargo de la Policía Municipal, con apoyo de otras corporaciones al ser encontrado armado el 19 de noviembre pasado, en un vehículo robado en Estados Unidos, en Periférico Norte y Guadalupe Victoria, de la colonia Jesús García.

Ahí también se detuvieron a Jesús Adolfo “N” de 21 años y José Manuel “N” de 22, también con armas.

Reportero: Roberto Bahena N+

