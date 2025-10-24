Dos Menores A Bordo de una Motocicleta Mueren Impactados con Camión de Personal en Sonora

Dos adolescentes perdieron la vida la mañana de este viernes, al sufrir un aparatoso accidente mientras viajaban en una motocicleta sobre la carretera estatal 27, a la altura del entronque que conduce a la comunidad de Juyateve.

El percance ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando la motocicleta en la que se desplazaban Hiram, de 17 años, y Héctor Jesús, de 16, ambos originarios de Mayocahui, municipio de Etchojoa, colisionó contra un camión de transporte de personal.

Ambos menores murieron en el lugar

Debido a la fuerza del impacto, los menores murieron en el lugar, mientras que el conductor del camión fue detenido de manera preventiva, para deslindar responsabilidades.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes, en tanto agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguraron la zona y recomendaron extremar precauciones al conducir, sobre todo en tramos rurales con poca visibilidad.

Reportero: Roberto Bahena N+

