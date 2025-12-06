Exmilitar Detenido por Hacerse Pasar como Elemento Activo en Hermosillo
Un exmilitar fue detenido a bordo de una motocicleta luego de hacerse pasar como elemento activo en la colonia Machi López, al norponiente de Hermosillo, Sonora.
Un sujeto que había sido militar y desertó, fue detenido luego de que intentó hacerse pasar como elemento activo al ser detenido por agentes de la Policía Preventiva Municipal al norponiente de Hermosillo.
El arresto se presentó la tarde del viernes pasado cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda de color blanco sin placas de circulación, por las calles República de Panamá y República de Cuba, de la colonia Machi López.
El sujeto se identificó como militar pero había desertado este año
Debido al operativo de revisión de motocicletas que mantienen las corporaciones de seguridad para evitar hechos delictivos, con el cual a lo largo del año han asegurado alrededor de mil 200 motos con reporte de robo o que circulan de manera irregular, le marcaron el alto.
Según el parte de la Policía Municipal, al pedirle que se identificara Esteban “N”, de 21 años de edad, afirmó que era militar y mostró una identificación, sin embargo, al verificar se confirmó que el pasado 06 de noviembre había desertado, por lo que fue detenido por hacer mal uso de documentación oficial de la República Mexicana y asegurada la motocicleta, puestos a disposición de las autoridades federales para su investigación.
Reportero: Roberto Bahena N+
