Ingreso de Frente Frío 15 a Sonora: Pronostican Caída de Nieve y Aguanieve en el Estado

El acercamiento y próximo ingreso del frente frío número 15 a Sonora, provocará posible caída de nieve y/o aguanieve sobre la zona montañosa del norte del estado.

El próximo miércoles 19 de noviembre se espera el ingreso de un nuevo frente frío por la parte noroeste de México y se asociará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.

La combinación de estos fenómenos meteorológicos ocasionará el descenso de temperaturas, vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste, norte, centro y oriente de Sonora.

De la misma manera se prevé posible caída de nieve o aguanieve sobre la zona montañosa del norte del estado.

Pronóstico del clima en municipios de Sonora hoy martes 18 de noviembre

Hermosillo

La capital del estado amaneció con una temperatura mínima de 16ºC y una humedad relativa de 85%, esperando un valor máximo de 26 grados centígrados y 40% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón

En Ciudad Obregón se registró una mínima de 18ºC, esperando una máxima de 26ºC y 20% de probabilidad de precipitaciones.

Guaymas

En el puerto de Guaymas también la temperatura mínima registrada fue de 19 grados centígrados y el valor máximo esperado será de 26 ºC. En el puerto existe un 40% de probabilidad de lluvia.

Nogales

En el municipio fronterizo amanecieron con 7ºC y la temperatura máxima pronosticada será de 17 grados centígrados y 60% de posible lluvia.

San Luis Río Colorado

Se registró un valor mínimo de 12 ºC donde la temperatura máxima rondará entre los 20 grados centígrados junto a 60% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta

Al igual que en Nogales, se tuvo un amanecer helado registrando 8ºC y esperan una máxima de 21ºC y se tiene un 40% de probabilidad de lluvia.

JGMR