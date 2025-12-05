Invitan a Tradicional Bazar Navideño en Parque Infantil de Hermosillo ¿Que Días Será?

El sábado 6 de diciembre invitan al tradicional bazar navideño, que será de 08:00 de la mañana a 03:00 de la tarde en el Parque Infantil, para apoyar la economía de las familias sonorenses en esta temporada decembrina.

El sistema DIF Sonora informa que se ofrecerá ropa, calzado, juguetes, tecnología, despensas y cenas navideñas a precios más accesibles que en los centros comerciales, además, habrá rifas, subastas y actividades con atractivos premios.

Asimismo, se ofrecerá la celebración de matrimonios gratuitos en el área del kiosco del parque, a cargo del Registro Civil.

Las parejas interesadas deberán llevar la documentación requerida, como acta de nacimiento certificada, identificación, certificados médicos y constancia de no deudor alimentario moroso.

Elaboran piñatas menores del Umpam para donar al desayunador Miguel Alemán

Menores infractores del Umpam elaboraron piñatas que donarán al desayunador Unidos por Miguel Alemán, a donde también llevarán alrededor de 144 kilos de frijol que se recaudaron en el torneo de fútbol de menores infractores, de entre 14 y 17 años.

Martha Flores Contreras, directora de la Unidad Municipal de Prevención y Aplicación de Medidas a Menores Infractores, Umpam, explicó que son 30 menores de edad que cometieron faltas administrativas como escandalizar en la vía pública, deambular bajo los efectos de alguna droga y riñas.

Estas de hace aproximadamente dos meses a la fecha, es seguimiento, ellos ya cumplieron su medida que fue servicio comunitario, que fue acudir al Centro de Integración Juvenil o al área de psicología

Esta actividad se realizó gracias al apoyo de una empresa de papelería, pues solamente se había realizado en una ocasión hace cinco años y con esto se logró recuperar la actividad, que apoyará a cientos de niños en pobreza alimentaria en el poblado Miguel Alemán, para que puedan tener una posada digna, con varias piñatas.

con información de Ángel Lozano

ABM