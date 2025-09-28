Localizan a Hombre Sin Vida tras ser Arrastrado en su Vehículo en Arroyo de Bacoachi, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Aurelio “N”, de 45 años de edad, quien había sido reportado como extraviado el viernes por la tarde, luego de ser arrastrado a bordo de un vehículo por la crecida de un arroyo en Bacoachi.

Durante labores de búsqueda en zona rural al suroriente de Cananea, agentes investigadores de la Fiscalía localizaron en un sembradío del rancho “El DEC” un cuerpo sin vida envuelto en una cobija, en posición dorsal, con escoriaciones en región cefálica y torácica-abdominal.

Localizan el cuerpo 24 horas después de reportar el vehículo arrastrado

El hallazgo de la víctima ocurrió a casi 24 horas de haber sido reportado el percance cuando viajaba a bordo de un pick up GMC de color blanco, en compañía de otra persona que logró ponerse a salvo por sus propios medios, cuando la corriente arrastró al vehículo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el incidente ocurrió durante las intensas lluvias del viernes 26 de septiembre, cuando el hoy occiso, en compañía de otra persona, intentó cruzar el vado El Pozo Nuevo.

La Fiscalía reveló que la identificación de la víctima se hizo mediante credenciales halladas en su cartera.

Reportero: José Ponce N+

