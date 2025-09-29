Localizan Sin Vida a Buzo que Cayó al Mar en la Sexta Región Naval en Guaymas, Sonora

Tras varias horas de búsqueda, fue localizado sin vida un buzo de 28 años que cayó al mar mientras realizaba labores en el astillero de Playitas, en Guaymas.

El incidente ocurrió este lunes 29 de septiembre, alrededor de las 2:15 de la tarde, cuando Samuel se encontraba junto a otros trabajadores reparando un cable en la rampa del lugar.

De acuerdo con testigos, el buzo cayó al mar y el peso del equipo provocó que se hundiera tras caer al agua, por lo que de inmediato se solicitó apoyo a través del 911.

Luego de horas de búsqueda localizaron el cuerpo del buzo sin vida

Elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo de búsqueda y a las 4:30 de la tarde localizaron el cuerpo sin vida en las inmediaciones de la Sexta Región Naval.

En el sitio también intervinieron agentes de la Policía Estatal, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Servicios Periciales. De acuerdo con las primeras observaciones, el cuerpo no presentaba lesiones visibles.

Las autoridades correspondientes realizan las diligencias de ley para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del accidente.

con información de Gustavo Moreno.

