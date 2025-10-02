Invita Universidad de Sonora al Rally de la Niñez Científica y Expo Profesiones STEAM 2025

El Rally de la Niñez Científica y Expo Profesiones Steam de la Universidad de Sonora busca acercar a niños, niñas, adolescentes y público en general con el mundo de la ciencia, a través de experimentos y charlas científicas de manera divertida.

Noticia Relacionada: Actividades Gratuitas Culturales y Artísticas Durante Octubre en Sonora

El evento consiste en que estudiantes y docentes de carreras de profesiones que involucren la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de la Universidad de Sonora, compartan sus conocimientos en espacios de la casa de estudios.

En este caso, los que sacan la cara y los que realizan los experimentos son los alumnos, asesorados por los profesores y ahí les explican y tienen contacto con los niños para que puedan comprender estos conceptos difíciles.

Participarán alrededor de 2 mil jóvenes y mil 300 profesores de los departamentos de Física, Enfermería, Matemáticas, Ingenierías, Medicina Biología, entre otros, con más de 400 experimentos en los campus de Hermosillo, Navojoa, Cajeme y Caborca.

Serán siete rutas en el recorrido del campus Hermosillo

En Hermosillo también habrá siete rutas a recorrer, desde dos puntos de inicio, uno el Centro de las Artes y el otro en el Departamento de Ciencias Químico Biológicas.

La inauguración de la Expo Profesiones STEAM y el Rally son simultáneos todos, pueden venir a las charlas que quieren escuchar y luego pueden hacer el recorrido con los más de 400 experimentos que van a estar en cada una de las escuelas, en donde se imparte la carrera.

En el rally se esperan 15 mil asistentes y se realizará el 4 de octubre, de las 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde, y a quienes lleguen más temprano se les otorgará una camiseta de recuerdo. Invitan a las familias a llegar con agua y alimentos, por ser una jornada larga de actividades.

Historias Recomendadas:

con información de Fernanda Romero.

ABM