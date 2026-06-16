Se Filtra Agua en Hospital General Zona No. 15 tras Lluvia en Hermosillo, Sonora

IMSS informa sobre las filtraciones reportadas en hospital de Hermosillo.

IMSS informa sobre las filtraciones reportadas en hospital de HermosilloTres PM

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IMSS Sonora responde a las filtraciones en el Hospital General Zona No. 15 reportadas a través de redes sociales.

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