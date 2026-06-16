Se Filtra Agua en Hospital General Zona No. 15 tras Lluvia en Hermosillo, Sonora

A través de redes sociales se reportaron fuertes filtraciones de agua al interior del Hospital General Zona No. 15 derivadas de la lluvia presentada durante la noche del 15 de junio en Hermosillo, Sonora.

A través de un comunicado, IMSS Sonora informó que se realizan labores correctivas tras presentarse este problema en algunas áreas del hospital.

Mencionan que made maneranmediata, personal de Conservación, así como de Higiene y Limpieza, realizó labores de atención, saneamiento y limpieza en las zonas afectadas.

Señalaron que tras los hechos no se registraron afectaciones a pacientes, personal, servicios ni equipo médico y que directivos de la unidad llevaron a cabo recorridos de supervisión para verificar las condiciones de las instalaciones.

Detectan origen de filtraciones en hospital IMSS de Sonora

Tras la evaluación técnica correspondiente, personal de Conservación identificó el origen de las filtraciones y actualmente informaron que se encuentran trabajando en la reparación necesaria para prevenir situaciones similares ante eventos climatológicos.