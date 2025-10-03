Sujeto Estafa a 14 Personas por Venta Falsa de Viviendas; Fue Vinculado a Proceso en Sonora

Luego de estafar a varias personas con un elaborado fraude inmobiliario en Hermosillo, Sergio Alejandro "N" fue vinculado a proceso tras ser aprehendido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que las investigaciones señalan al imputado como operador de una empresa de bienes raíces, por medio de la cual, haciendo uso de engaños y artimañas, simula tener diferentes inmuebles a la venta, sin ser el propietario legal.

En mayo del 2024, Rosa Isela fue contactada para ofrecerle una casa en la colonia Paseo San Ángel, al poniente de Hermosillo. La víctima, entre presiones y mentiras que justificaban una alta demanda, accedió a realizar un pago rápido por 500 mil pesos, a nombre Sergio Alejandro "N", quien al no ser propietario del inmueble, no tenía derecho para su venta legal.

Ya contaba con 14 casos similares en 2024 y 2025 en Hermosillo

En ese sentido, el imputado fue capturado y recluido en un Centro de Reinserción Social, ya que también figura en 14 carpetas de investigación por hechos similares, nueve registrados en 2025 y cinco en 2024, afectando a varías víctimas con operaciones fraudulentas similares.

Mientras tanto, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR