Sujetos Armados Disparan a Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo; No Hubo Lesionados

Una nueva agresión armada ocurrió la noche del martes al norponiente de Hermosillo, cuando sujetos desconocidos abrieron fuego contra una vivienda en la colonia Pueblitos, obligando a la persona que se encontraba en el lugar a huir para salvar su vida.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la calle Pueblo del Sol Sur, en la sección Pueblo del Sol, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.

Testigos indicaron que los responsables dispararon desde un vehículo sedán Nissan Versa blanco, el cual se retiró rápidamente del lugar a exceso de velocidad.

La víctima logró escapar y correr entre techos de casas de la colonia Pueblitos

Al ver la situación y escuchar los disparos, la víctima logró escapar trepando a la parte superior de la vivienda por la parte trasera y corriendo entre los techos de las casas de la zona, sin que a simple vista resultará con lesiones.

Asimismo, vecinos del sector señalaron que la vivienda es utilizada como un punto de venta de narcóticos en donde constantemente ingresan personas desconocidas.

Los elementos de la municipal aseguraron la escena y recabaron indicios mientras se iniciaba la investigación para localizar a los presuntos agresores, sin resultados positivos.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR