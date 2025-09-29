Vinculan a Conductor de Aplicación por Presuntamente Robar 87 Mil Pesos a Pasajero Adulto Mayor

La Fiscalía de Sonora vinculó a proceso a Rodrigo “N”, de 30 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia, cometido en agravio de Mario “N”, de 67 años, en Hermosillo.

Noticia Relacionada: Balean a Mujer en Colonia Los Olivos; Tiene Antecedentes Penales por Robo y Violencia Familiar

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto de 2025, de acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima solicitó un servicio de taxi por aplicación en la colonia Las Granjas.

El conductor llevó a la víctima a una calle de terracería para golpearlo y quitarle el dinero en efectivo

La víctima retiró efectivo por la cantidad de 87 mil pesos y, en el trayecto, el imputado cambió la ruta y se dirigió a una calle de terracería en la colonia Altares, donde presuntamente agredió físicamente a la víctima y la amenazó con frases intimidatorias para obligarla a entregar el dinero.

El conductor, presuntamente se apoderó del efectivo y huyó del lugar. Tras la denuncia presentada y, con base en investigaciones, se obtuvo y ejecutó la orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En la audiencia inicial, el Juez resolvió la vinculación a proceso, decretó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Historias Recomendadas:

ABM