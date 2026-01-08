Detienen en Tampico a Chofer de Microbús por ir a Exceso de Velocidad

Días después del fallecimiento de dos personas que fueron atropelladas por un autobús en Ciudad Madero, autoridades realizaron la detención de un operador de transporte público en el municipio de Tampico, en un hecho no relacionado con el incidente mortal previo.

Captan a Chofer de Microbús en Madero Manejando con su Celular en la Mano

El conductor detenido operaba una unidad de la ruta Pedrera–Tampico y fue asegurado tras detectarse que circulaba a exceso de velocidad, conducta que infringe el Reglamento de Tránsito vigente.

Elementos de la Guardia Estatal Toman Conocimiento de la Detención del Conductor de Transporte Público en Tampico

Este segundo hecho ocurrió sobre la Avenida Ejército Mexicano, donde elementos de la Guardia Estatal acudieron para tomar conocimiento de la situación y aplicar el procedimiento correspondiente.

Elementos de la Guardia Estatal Toman Conocimiento de Detención. Foto: N+

Posteriormente, una grúa realizó el retiro del autobús, el cual quedó a disposición de la autoridad competente para el seguimiento administrativo correspondiente.

