Exmagistrado Edgar "N" es Deportado a México; Enfrenta Cargos de Abuso Contra una Menor

Las autoridades estadounidenses entregaron la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026 a México al exmagistrado electoral Edgar "N", acusado de violación agravada contra una menor de 14 años. La entrega se realizó en el Puente Internacional Matamoros-Brownsville.

El caso se originó en 2024 por hechos presuntamente ocurridos en Nuevo Laredo. Tras ser desaforado por el Congreso de Tamaulipas, el imputado se dio a la fuga y fue detenido en Texas en marzo de 2025.

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Un juez federal negó recientemente el amparo solicitado por su defensa, confirmando la validez de la orden de aprehensión.

Edgar "N" queda ahora a disposición de las autoridades tamaulipecas para enfrentar el proceso penal. Se desconoce el centro de reclusión al que será trasladado.

Detención de Edgar "N" en Texas

El caso contra Edgar ‘N’, exmagistrado y expresidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, se remonta a julio de 2024, cuando fue denunciado en Nuevo Laredo por el presunto delito de abuso sexual agravado contra una menor de 14 años. A partir de esta acusación, se emitió una ficha roja para su localización internacional.

En noviembre de ese mismo año, el Congreso de Tamaulipas aprobó su desafuero, retirándole la inmunidad procesal para que pudiera enfrentar las acusaciones ante la justicia. Posteriormente, el exfuncionario fue detenido en Laredo, Texas, en colaboración con autoridades estadounidenses.

Además de este caso, Edgar ‘N’ también ha sido señalado en otras investigaciones por presunto acoso sexual y laboral. Durante el mismo periodo, en agosto de 2024, fue víctima de un ataque armado al llegar a su domicilio en Ciudad Victoria, donde resultó herido por impactos de bala, en un hecho por el que incluso fue detenido un menor de edad meses después.

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