Restos óseos de al menos dos personas fueron localizados la tarde de este martes en un área enmontada a un costado de la brecha El Berrendo.

Hallan Restos Humanos en Brecha El Berrendo de Reynosa. Foto: N+

Los restos óseos de al menos dos personas fueron localizados la tarde de este martes 30 de diciembre de 2025 en un área enmontada ubicada a un costado de la brecha El Berrendo, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en coordinación con la Guardia Estatal y la Unidad General de Investigación, se mantienen trabajando en el área. 

Más información en proceso. 

