Hallan Restos Humanos en Brecha El Berrendo de Reynosa

Los restos óseos de al menos dos personas fueron localizados la tarde de este martes 30 de diciembre de 2025 en un área enmontada ubicada a un costado de la brecha El Berrendo, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.



Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en coordinación con la Guardia Estatal y la Unidad General de Investigación, se mantienen trabajando en el área.

Más información en proceso.

