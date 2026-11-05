Colectivo Localiza Restos Óseos en Camino Conocido como la 'Brecha de los Muertos' en Reynosa

Durante varias semanas, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas han realizado recorridos de búsqueda en brechas y zonas despobladas aledañas a los fraccionamientos Puerta Sur y Nuevo México ITAVU, en Reynosa, donde han localizado diversos indicios. Entre los hallazgos más recientes se encuentran restos óseos de al menos tres personas, en distintos puntos de la zona.

El camino que conecta ambos sectores ha sido denominado como la 'Brecha de los Muertos', un sitio utilizado por habitantes de las colonias como vía de paso y que también ha sido señalado como un presunto tiradero clandestino. Pese a la constante circulación de personas por el lugar, las familias buscadoras continúan realizando recorridos, ante las frecuentes localizaciones registradas en sus alrededores.

Las jornadas de búsqueda se extienden por distintos municipios de Tamaulipas. Recientemente, el colectivo realizó por primera vez labores en Nuevo Laredo, donde también se obtuvieron resultados positivos, informó Mariana Tagle, integrante del colectivo.

La representante expresó su esperanza de contribuir a que más familias puedan reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos en esa frontera. Asimismo, hizo un llamado a los colectivos de madres buscadoras de Nuevo Laredo para sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada.