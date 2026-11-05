Seguridad

Colectivo Localiza Restos Óseos en Camino Conocido como la 'Brecha de los Muertos' en Reynosa

La representante expresó su esperanza de contribuir a que más familias puedan reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos en esa frontera

Colectivo Localiza Restos Óseos en Camino Conocido como la 'Brecha de los Muertos' en ReynosaColectivo Localiza Restos Óseos en Camino Conocido como la 'Brecha de los Muertos'. Foto: N+

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En Reynosa, el Colectivo Amor por los Desaparecidos encuentra restos óseos en la 'Brecha de los Muertos'.

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