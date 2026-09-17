Condenan a 30 Años de Prisión a Hombre por Presunto Abuso Hacia Menor en Matamoros

Un hombre fue condenado a más de 30 años de prisión por el delito de violación equiparada agravada, cometido en contra de una persona menor de edad en Matamoros.

Se trata de Ramón Rogaciano “N”, quien recibió una sentencia de 30 años y 3 días de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presentara pruebas que acreditaron su responsabilidad.

Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2024, cuando el ahora sentenciado se encontraba en un domicilio ubicado en una colonia de las inmediaciones de Matamoros, donde tenía bajo su cuidado a varias menores de edad.

De acuerdo con lo acreditado durante el proceso, el hombre aprovechó esta situación para agredir sexualmente a una de las menores.

Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó imponer la condena de más de 30 años de prisión.