Seguridad

Condenan a 30 Años de Prisión a Hombre por Presunto Abuso Hacia Menor en Matamoros

Se trata de Ramón Rogaciano “N”, quien recibió una sentencia luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presentara pruebas que acreditaron su responsabilidad

Condenan a 30 Años de Prisión a Hombre por Presunto Abuso Hacia Menor en MatamorosCondenan a 30 Años de Prisión a Hombre por Presunto Abuso Hacia Menor en Matamoros. Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ramón Rogaciano 'N' recibe 30 años de cárcel por violación agravada en Matamoros.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+